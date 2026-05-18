WUF13-ün mövzusu bizi real addımlar atmağa yönəldən bir çağırışdır - Nqa Kor Minq
Qədim İpək Yolunun və Xəzər dənizinin müasir təzahürünün əks olunduğu bu şəhərdə sizin qarşınızda çıxış etməkdən qürur duyuram. Bizə göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə və tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin və Baş Assambleyanın prezidenti Annalena Berbokun ünvanladıqları mesajları yüksək qiymətləndirirəm.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) Assambleyasının prezidenti Nqa Kor Minq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, qlobal şəhərsalma gündəliyi çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün heç vaxt bu qədər mühüm bir əsas qazanmamışdı.
"Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası dövründə dünyanın paytaxtına çevrilir. Biz bir daha fundamental bir öhdəlik götürməliyik. Əgər şəhərsalmanı düzgün inkişaf etdirməsək, gələcək nəsillər qarşısında verdiyimiz vədi pozmuş olacağıq. Bu forumun mövzusu sadəcə bir şüar deyil, bizi real addımlar atmağa yönəldən bir çağırışdır", - deyə Nqa Kor Minq diqqətə çatdırıb.
