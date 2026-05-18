2028-ci ildə Meksika 2030-cu ilədək yeni şəhər gündəliyinin formalaşdırılmasına fokuslanacaq - mer
2028-ci ildə Mexiko 2030-cu ilədək yeni şəhər gündəliyinin formalaşdırılmasına, o cümlədən mənzil siyasəti, şəhər hüququ və urbanizm məsələlərinə fokuslanacaq.
Bunu Trend-ə Mexiko şəhərinin meri Klara Bruqada Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində bildirib.
"Biz hesab edirik ki, 2028-ci ildə WUF13 forumunun əsas müzakirəsi 2030 gündəliyinə fokuslanacaq. Bu, bərabərsizliyin azaldılması və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması üçün BMT və müxtəlif ölkələr tərəfindən təklif edilmiş mühüm dövrün başa çatma anıdır.
Buna görə də 2028-ci ildə biz yeni şəhər gündəliyinin və yeni qlobal gündəliyin formalaşdırılmasına fokuslanacağıq və dünyanın şəhərləri yenidən mənzil siyasəti, şəhər hüququ və urbanizm məsələlərini müzakirə edəcəklər", - deyə o qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре