İçərişəhərdə vahid rəqəmsal idarəetmə sistemi yaradılır
Şəhərlərin inkişafı strategiyalarla deyil, onların praktik tətbiqi ilə qiymətləndirilir və uğurlu icra üçün aydın baxış və sistemli yanaşma vacibdir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi (DTMQİ) İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində "Tətbiqdə şəhər dəyər zənciri: Azərbaycanda ağıllı və dayanıqlı şəhər layihələrinin həyata keçirilməsi" mövzusunda tədbirdə deyib.
O bildirib ki, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi yeni islahat mərhələsinə başladıqdan sonra "Ağıllı Qoruq" adlı üçillik transformasiya strategiyası hazırlanıb.
"Bu strategiya tarixi irsin qorunması, rəqəmsal transformasiya, infrastrukturun modernləşdirilməsi, turizmin inkişafı, ictimai xidmətlər, dayanıqlılıq və icma yönümlü idarəetməni vahid idarəetmə sistemində birləşdirir", - deyə o qeyd edib.
R.Mahmud vurğulayıb ki, söhbət yalnız konseptual yanaşmadan getmir.
"Hazırda iri infrastruktur layihələrindən fasadların bərpasına, mobilliyin idarə olunmasından muzeylərin modernləşdirilməsinə, ictimai xidmətlərdən rəqəmsal sistemlərə qədər bir-biri ilə əlaqəli geniş layihələr portfelini daha sistemli və layihəyönümlü idarəetmə modeli ilə həyata keçiririk", - deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, İçərişəhər UNESCO-nun Dünya İrsi siyahısına daxil olan tarixi məkan olmaqla yanaşı, sakinlərin, biznes subyektlərinin, turistlərin, nəqliyyat və şəhər idarəçiliyi proseslərinin mövcud olduğu canlı şəhər məkanıdır.
"Uzun illər tarixi şəhərlər ya muzey məkanı kimi, ya da parçalanmış və reaktiv yanaşmalarla idarə olunurdu. Biz başa düşdük ki, bu model artıq dayanıqlı deyil", - deyə o əlavə edib.
R.Mahmud bildirib ki, "Ağıllı Qoruq" yanaşması yalnız rəqəmsallaşma deyil, inteqrasiya olunmuş şəhər ekosisteminin qurulmasını nəzərdə tutur.
"Tarixi şəhərlərdə texnologiya arxa planda işləməli, mədəniyyət, memarlıq və icma isə ön planda qalmalıdır", - deyə o vurğulayıb.
O qeyd edib ki, ilk mühüm addımlardan biri rəqəmsal kadastr sisteminin yaradılması olub.
"İlk dəfə olaraq binalar, torpaq istifadəsi, ictimai məkanlar, yeraltı infrastruktur, mühəndis-kommunikasiya xətləri və kommunal xidmətlər barədə məlumatları vahid rəqəmsal platformada birləşdirdik. Bu isə planlaşdırma, koordinasiya və operativ idarəetməni əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı", - deyə o bildirib.
R.Mahmud əlavə edib ki, tarixi şəhərlərin nəzarətsiz nəqliyyat və xaotik parklanma qarşısında həssas olduğunu nəzərə alaraq ağıllı mobillik idarəetməsi tətbiq olunub.
"İçərişəhərdə rəqəmsal nəzarət olunan nəqliyyat giriş sistemləri, tənzimlənən parklanma zonaları, avtomatlaşdırılmış ödəniş sistemləri və daha sərt nəqliyyat nəzarət mexanizmləri tətbiq etmişik. Bu, nəqliyyat yükünü azaltmağa, piyadaların rahatlığını artırmağa və tarixi şəhər mühitini daha yaxşı qorumağa kömək edib", - deyə o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, ictimai xidmətlər və sakinlərlə kommunikasiya da əsas prioritetlərdəndir.
"Vətəndaşların müraciətlərini təqdim edə, prosesləri izləyə və administrasiya ilə birbaşa əlaqə saxlaya bildiyi mərkəzləşdirilmiş xidmət mərkəzi modeli yaratmışıq", - deyə o bildirib.
R.Mahmud qeyd edib ki, turistlər və sakinlər üçün nəzərdə tutulmuş "İçərişəhər" mobil tətbiqi də istifadəyə verilib.
"Tətbiq vasitəsilə turistlər çoxdilli naviqasiya, muzeylər, tədbirlər və mədəni marşrutlar barədə məlumat əldə edir, sakinlər isə xidmət sifariş edə və problemləri birbaşa bildirə bilirlər", - deyə o əlavə edib.
O bildirib ki, növbəti mərhələdə ağıllı kameralar və inkişaf etmiş şəhər monitorinq sistemlərinin tətbiqi planlaşdırılır.
"Bu sistemlər təhlükəsizliklə yanaşı, ictimai məkanların real vaxt rejimində necə fəaliyyət göstərdiyini anlamağa və qoruma risklərini idarə etməyə imkan verəcək", - deyə o qeyd edib.
R.Mahmud əlavə edib ki, rəqəmsal ekosistemin genişləndirilməsi məqsədilə maliyyə və texnologiya tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq gücləndirilir.
"Dünən "Birbank" ilə geniş strateji tərəfdaşlıq üzrə memorandum imzaladıq. Məqsəd nəqliyyat, ödəniş, bilet, rezervasiya, mədəni xidmətlər və bələdiyyə funksiyalarını vahid rəqəmsal həllər çərçivəsində birləşdirən inteqrasiya olunmuş şəhər xidmətləri ekosistemi yaratmaqdır", - deyə o bildirib.
O vurğulayıb ki, bütün bu layihələr bir-biri ilə sıx bağlıdır.
"Rəqəmsallaşma qorumanı dəstəkləyir, qoruma turizmi inkişaf etdirir, turizm yerli biznesi gücləndirir, mədəniyyət şəhər kimliyini formalaşdırır, ictimai etimad isə uzunmüddətli dayanıqlılığı təmin edir", - deyə R.Mahmud əlavə edib.
Sonda o qeyd edib ki, tarixi şəhərlər üçün əsas məsələ modernləşmə ilə autentikliyin qorunması arasında balansın təmin edilməsidir.
"Əgər tarixi şəhərlər innovasiya, irs, dayanıqlılıq və insan mərkəzli idarəetməni uğurla birləşdirə bilsələr, gələcəyin ən güclü şəhər modellərindən birinə çevrilə bilərlər. Mən inanıram ki, İçərişəhər də belə şəhərlərdən olacaq", - deyə o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda WUF13-ün dördüncü günü keçirilir.
Forumun ilk günündə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər görüşü, nazirlərin dəyirmi masası, qadın və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları və şəhərlərin rifahı ilə bağlı müzakirələr baş tutub. Forum çərçivəsində həmçinin BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib.
Forumun ikinci günü ilk dəfə təşkil olunan Liderlər Sammiti ilə diqqət çəkib. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, urbanizasiya siyasəti və şəhərlərin dayanıqlılığına həsr olunmuş yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, WUF13 çərçivəsində Mexiko şəhərinin pavilyonunun açılışı olub. Pavilyon Latın Amerikası regionu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və WUF14-ə hazırlıq üçün mühüm platforma kimi təqdim edilib.
WUF13-ün üçüncü günü də geniş tədbirlər proqramı ilə yadda qalıb. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı, süni intellekt və şəhər idarəçiliyi, "yaşıl" urbanizasiya, sosial bərabərlik və dayanıqlı nəqliyyat kimi mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.
Üçüncü gün çərçivəsində xüsusi diqqət çəkən hadisələrdən biri Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Türkiyənin Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandumun imzalanması olub.
Həmçinin, WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə "WUF13 QHT Forumu: Qlobal Tərəfdaşlıqlar və Qərarvermə" ("WUF13 NGO Forum") keçirilib.
182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-dək davam edəcək. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir.
