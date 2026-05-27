Banan, yoxsa giləmeyvə: Hansı daha faydalıdır?
Dietoloqlar bildirirlər ki, həm banan, həm də giləmeyvələr sağlamlıq üçün faydalıdır, lakin onların təsiri fərqlidir.
Day.Az xəbər verir ki, banan enerji verən karbohidratlar, kalium və maqneziumla zəngindir, buna görə xüsusilə idmandan əvvəl və sonra faydalı hesab olunur.
Giləmeyvələr isə daha az kalorili olmaqla yanaşı, lif və antioksidantlarla zəngindir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, onlar ürək və beyin sağlamlığını dəstəkləyir, iltihabı azaldır və daha uzun müddət toxluq hissi yaradır.
Dietoloqlar arıqlamaq istəyən insanlar üçün giləmeyvələrin bir qədər üstün olduğunu qeyd edirlər. Buna baxmayaraq, hər iki meyvə düzgün və balanslı qidalanmanın faydalı hissəsi sayılır.
