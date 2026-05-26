Azərbaycanda istehsal olunan mallar Ermənistana ixrac olunub - FOTO
Mayın 26-da Azərbaycanda istehsal olunan mallar Ermənistana ixrac olunub.
Bu barədə Day.Az-a Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 5911.21 ABŞ dollar dəyərində 1 ton 497 kiloqram çəkisi olan "bina və qurğuların istilik izolyasiyası üçün ekstruziyalı polistrol köpük lövhələr"dən ibarət mallar müvafiq gömrük prosedurları həyata keçirildikdən sonra Ermənistan Respublikası istiqamətinə yola düşüb.
