Canlı yuxulardan sonra niyə yorğun oyanırıq? Alimlər izah edir
Alimlərin fikrincə, canlı və emosional yuxuların özü insanı birbaşa yorğun etmir. Problem əsasən yuxunun keyfiyyəti və gecə ərzində onun necə bölünməsidir. Xüsusilə sürətli göz hərəkəti (REM) mərhələsində beynin aktivliyi artır və insan yuxuları məhz bu dövrdə görür.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər bildirirlər ki, insan REM yuxusundan və ya tez-tez oyanmalarla yuxunun ortasında ayılırsa, dərin yuxu fazaları pozulur. Bu isə beynin bərpa olunmasına mane olur və nəticədə səhər "yorğun, başı dumanlı" oyanma hissi yaradır. Həmçinin REM-dən oyanmaq "yuxu ətaləti" adlanan vəziyyətə səbəb ola bilər ki, bu da tam oyanmanı çətinləşdirir.
Alimlər vurğulayırlar ki, tez-tez yuxu xatırlamaq və canlı yuxular görmək bəzən yuxu pozuntularının və ya keyfiyyətsiz istirahətin əlaməti ola bilər. Bu halda mütəxəssislər yuxu rejiminə diqqət yetirməyi və lazım gələrsə həkimə müraciət etməyi tövsiyə edirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре