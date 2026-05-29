Qazaxıstan Bakı–Supsa neft kəmərini mümkün ixrac marşrutu kimi nəzərdən keçirir
Qazaxıstan neft ixracı üçün əlavə marşrutları, o cümlədən Bakı-Supsa neft kəmərini nəzərdən keçirir.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın Energetika naziri Yerlan Akkejenov bəyan edib.
Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, bu marşrutdan istifadə ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən hələlik rəsmi təklif daxil olmayıb.
Xatırladaq ki, 2026-cı ilin may ayında Azərbaycan və Gürcüstan 2022-ci ilin yazında dayandırılmış Bakı-Supsa neft kəmərinin fəaliyyətinin bərpası barədə razılığa gəliblər.
1999-cu ildə istismara verilən Bakı-Supsa neft kəməri "Azəri-Çıraq-Günəşli" blokundakı yataqlardan hasil olunan neftin nəqli üçün nəzərdə tutulub. Kəmərin uzunluğu 837 km, ötürücülük qabiliyyəti isə illik 7 milyon tondan çoxdur.
