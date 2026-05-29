Bitcoin və digər kriptovalyutaların QİYMƏTİ ARTDI
Son 24 saat ərzində qlobal kriptovalyuta bazarının kapitallaşması 0,97% artaraq 2,48 trilyon ABŞ dollarına çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, ən böyük kriptovalyuta olan Bitcoin 0,76% bahalaşaraq 73 710 ABŞ dollarına yüksəlib, Ethereum 2 016 ABŞ dolları, BNB isə 637 ABŞ dolları olub.
Qızıla indekslənmiş rəqəmsal aktivlər də artım nümayiş etdirib. PAX Gold 2,73% artaraq 4 509 ABŞ dollarına, Tether Gold isə 2,74% bahalaşaraq 4 499 ABŞ dollarına çatıb. Digər aktivlərdən Zcash və Bittensor qiymət artımı göstərsə də, Monero və Bitcoin Cash ucuzlaşıb.
Analitiklər qiymət artımını investorların təhlükəsiz aktivlərə marağı və bazarda əvvəlki satışlardan sonra güclənən alışlarla izah edirlər. Xüsusilə qızıla indekslənmiş aktivlərin bahalaşması ümumi bazar kapitallaşmasına müsbət təsir göstərib.
