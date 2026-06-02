Qastroenteroloq ən faydalı zülal mənbəyini AÇIQLADI
Qastroenteroloq və daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis Saurabh Seti ən faydalı zülal mənbələri ilə bağlı hazırladığı reytinqdə yumurtanı birinci yerə layiq görüb.
Day.Az xəbər verir ki, həkimin sözlərinə görə, bir çox insan yumurtanın yalnız ağ hissəsini istehlak etsə də sarısında xolin, B12 vitamini və digər vacib qida maddələri mövcuddur.
Mütəxəssis həmçinin edamame (gənc soya paxlası), serum zülalı, tempe və təbii yunan yoğurdunu da yüksək qiymətləndirib. O bildirib ki, bu məhsullar yüksək keyfiyyətli zülal mənbəyi olmaqla yanaşı, orqanizm tərəfindən asan mənimsənilir və sağlam qidalanma üçün faydalıdır.
Saurabh Seti protein batonlarına isə aşağı qiymət verib. Onun sözlərinə görə, bu məhsulların bir çoxunda şəkər miqdarı yüksək və tərkib siyahısı həddindən artıq uzundur. Həkim zülal mənbəyi seçərkən məhsulun tərkibinə diqqət yetirməyi və daha təbii qidalara üstünlük verməyi tövsiyə edib.
