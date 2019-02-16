Азербайджанская молодежь едет в Италию - ФОТО

В итальянском городе Салерно с 19 по 27 июля пройдет традиционный Международный кинофестиваль Giffoni International Film Festival с участием азербайджанской молодежи. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в Кинокомпании "Нариманфильм".

"Giffoni International Film Festival проводится на протяжении полувека и имеет олимпийский размах, так как в нём принимают участие 5800 молодых людей, из более 50 стран мира, просматривая и оценивая около 100 фильмов. Который год молодежь из Азербайджана принимает активное участие в Giffoni International Film Festival в качестве жюри и получает большой опыт в общении с детьми из разных стран, а также имеет прекрасную возможность познакомиться с режиссёрами и актёрами мировой известности", - говорится в сообщении.

В фестивале в качестве жюри смогут принять участие юноши и девушки в возрасте 13+, 16+, 18+. Для участия необходимо хорошее знание английского или итальянского языков. На протяжении всего периода пребывания в Италии, участники будут жить в местных семьях и смогут лучше узнать итальянскую культуру и историю. За время фестиваля, кроме просмотра фильмов, также предусмотрена широкая культурная программа, которая заинтересует детей разных возрастов.

Для подробной информации и подачи заявок:

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Салерно - город и порт на Тирренском море, в Южной Италии, административный центр провинции Салерно. Салерно знаменит в первую очередь тем, что является привлекательным для туристов всего мира приморским курортом. Климат здесь теплый и мягкий, что характерно для всех городов Неаполитанской Ривьеры. Туризм в Салерно находится на высоком уровне, поскольку город является богатым историческим и культурным центром. Салерно содержит массу достопримечательностей интересных для любителей истории, искусства и культуры. В XI-XIII веках славился своей медицинской школой, которую возглавлял известный врач Иоанн Миланский. Покровителем города считается апостол Левий Матфей, его мощи находятся в местном кафедральном соборе, в связи с чем город всегда привлекал внимание паломников-христиан.