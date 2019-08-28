Министерство по налогам Азербайджана утвердило форму и правила составления справки "О вычислении текущих налоговых выплат".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим отменены форма и правила составления справки, утвержденные приказом министра по налогам от 16 апреля 2019 года. Новые форма и правила вступят в силу с первого октября 2019 года, передает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Справка заполняется и предоставляется налоговым органам юридическими и физическими лицами согласно статье 151 Налогового кодекса. Ввиду того, что учреждения и организации, находящиеся в собственности муниципалитетов, платят налоги в местный бюджет (бюджет муниципалитета), они не представляют справку в налоговые органы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!