В Азербайджане стали чаще обращаться в колл-центр министерства по налогам

Число обращений в колл-центр 195-1 министерства по налогам Азербайджана резко возросло.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве.

Как отмечается, деятельность ряда структур в рамках карантинного режима, применяемого в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), приведена в соответствие с требованиями социальной изоляции. В целях обеспечения безопасности сотрудников министерство еще в прошлом месяце, учитывая требования Оперативного штаба при Кабинете министров, временно приостановило их деятельность с целью предотвращения скопления большого количества людей в Центрах обслуживания налогоплательщиков.

"Все это, естественно, привело к резкому увеличению количества обращений в колл-центр 195-1 министерства по налогам. За последние три недели количество входящих звонков выросло на 52 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 73 555. В общей сложности представители ответили на 35 663 звонков, включая обратную связь, пропущенные звонки и запросы на звонки", - отметили в министерстве.

Согласно данным, увеличилось количество вопросов о применении единой декларации, правилах ее заполнения и отправки, а также получении новой формы сертификата "Asan imza" . Кроме того, был зафиксирован значительный рост числа обращений в связи с финансовой поддержкой, осуществляемой министерством экономики.

"Несмотря на то, что все сотрудники колл-центра минналогов работают в полном составе и усиленном режиме, в полной мере используют возможности 180 существующих каналов приема звонков, налогоплательщикам рекомендуется обращаться на официальный сайт министерства с учетом чрезмерного увеличения рабочей нагрузки, ознакомиться с правилами и инструкциями, размещенными там", - отметили в ведомстве.