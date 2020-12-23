Международный круглый стол

Усиление экономической интеграции на инновационной основе - концептуальный фактор развития Каспийского региона. К такому выводу пришли участники Международного круглого стола "Каспийская повестка: итоги и перспективы", состоявшегося 22 декабря в Астрахани, на площадке Каспийского института морского и речного транспорта.

В мероприятии, организованном Политологическим центром "Север - Юг" (Москва), ЦМОПИ "Каспий-Евразия" (Астрахань) и Фондом международного развития "Альфа Каспий" (Астрахань), в оффлайн-формате и в режиме видеоконференции приняли участие ведущие эксперты (политологи, экономисты) России, Азербайджана и Казахстана, специализирующиеся на проблематике Каспийского региона.

В начале встречи к участникам диалоговой площадки с приветствием обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников: "Думаю, перспективы региона поистине велики. Они заложены в соглашениях, которые уже достигнуты между нашими государствами. Они заложены в Конвенции о статусе Каспийского моря, к которой должны добавиться дополнительные протоколы. Главное - наличествует существенный интерес экономических операторов к странам Прикаспия, есть потребность и бизнеса, и государственных учреждений, и просто граждан в устойчивом развитии региона. Посольство РФ в Азербайджанской Республике неизменно поддерживает процесс каспийской интеграции".

Как отметила ведущий специалист Политологического центра "Север Юг" Жанна Куштова, помимо пандемии коронавируса, на региональную повестку в 2020 году оказали влияние мировой экономический кризис, снижение спроса на энергоносители, глобальный переход на рельсы "зеленой" экономики. Тем не менее, считает руководитель центра "Каспий-Евразия" Ксения Тюренкова, сотрудничество прикаспийских государств осуществлялось достаточно активно в торгово-экономической сфере, в сфере коммуникаций и грузоперевозок по линии "Север-Юг".

С коллегой согласился руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде: "Необходимо отметить, что, несмотря на падение товарооборота, его характер и качество не изменились. Для Азербайджана прикаспийские страны - важные торгово-экономические партнеры: на государства региона приходится около 36% импорта и 44% экспорта ненефтяной сферы. Большую роль играют российско-азербайджанские отношения, но так же активно мы сотрудничаем с Казахстаном, Ираном. Это наш экономический базис".

Правовым же базисом для стран Прикаспия сегодня служит Каспийская конвенция, которая, по мнению политолога Замира Каражанова, "открывает дорогу" для расширения сотрудничества в сфере экологии и развития туризма.

Один из актуальных вопросов - ратификация документа Ираном. Главный редактор портала "Каспийский вестник" Владислав Кондратьев констатировал в связи с этим: "В одном из последних интервью министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что парламент Ирана заявил о позиции государства по исходным линиям и готов, в случае обретения компромисса по этому вопросу, ратифицировать Конвенцию. Кроме того, уже объявлено о подготовке к VI Каспийскому саммиту, и есть шанс, что стороны смогут реализовать это соглашение. Таким образом, один из сложных вопросов каспийской повестки будет решен".

В ходе заседания эксперты подчеркивали: несмотря на наличие определенных проблем, позитивные тренды развития в регионе преобладают: завершение строительства Южного газового коридора и Трансадриатического газопровода, договоренности России и Туркменистана о поставках газа, подписание ряда соглашений Казахстана с "Лукойлом", - все это позитивные примеры конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества государств "пятерки".

Говоря о перспективах, заместитель генерального директора Агентства "Trend" Гюльнара Мамедзаде определила Каспий "узловым регионом" Евразии: "Уже сегодня мы фиксируем повышенный интерес к региону со стороны внерегиональных игроков: через призму экономики, информационных технологий, инвестирования проектов. Мы должны учитывать наши интересы и соразмерность влияния извне. Важным трендом становится регионализация, которая также позволяет выстраивать защитные механизмы. Серьезное внимание следует уделить цифровизации и охране окружающей среды, а также развитию туризма, который является своего рода интегратором и мотиватором для сближения культур прикаспийских стран".

Тему безопасности продолжил политолог, руководитель фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев: "Многие вызовы и факторы дестабилизации, о которых говорили 10-15 лет назад, не оправдали себя. Но все угрозы оказались несостоятельными перед здоровой прагматикой сотрудничества".

О позитивных трендах в медиапространстве Каспия рассказала доцент МГУ, профессор Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ Наталья Харитонова. По мнению эксперта, каспийская повестка формирует общее информационное пространство с преобладанием позитивного контента.

Ключевую роль в этом сыграли инициатива по проведению ставшего традиционным Каспийского медиафорума, создание каспийской редакции на базе телеканала "Астрахань 24", работа центра "Каспий-Евразия" и Каспийского экспертного клуба. По словам Харитоновой, "в медийной повестке Каспий сегодня становится ареалом сотрудничества". Возрастает роль экспертного сообщества и возникает потребность в формировании трансграничных профессиональных связей не только в медиасреде, но и в области экологии и гуманитарных проектов.

Однако первичным фактором сотрудничества на Каспии все-таки является экономика, считают эксперты. В связи с этим доктор экономических наук и профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов резюмировал: "Сегодня мы переживаем переход на новую ситуативную базу, наши страны стоят перед новыми вызовами. Усиление экономической интеграции - тот ответ, без которого невозможно устойчивое развитие региона. Страны Прикаспия обладают большим потенциалом за счет природных ресурсов, и долгие годы они получали экономические дивиденды. Сегодня складывается качественно другая ситуация. Поэтому необходима выработка единой концепции по развитию Каспийского региона, которая будет опираться на инновационное развитие и работать на опережение".

Участники круглого стола подтвердили заинтересованность в продолжении рабочих контактов на различных диалоговых площадках и выразили надежду на встречу в формате оффлайн в 2021 году.