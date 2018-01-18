SOCAR увеличил отчисления в госбюджет

18 января 2018 12:46

В 2017 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет 1 511,033 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, это 8,3% больше, чем в 2016 году.

Отметим, что в 2016 году отчисления SOCAR в бюджет составили 1 395,456 млн. манатов.

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