Турецкий пудинг сютлач

Day.Az представляет рецепт турецкого пудинга сютлач от шеф повара ресторана "Анадолу".

ИНГРЕДИЕНТЫ



ПОРЦИИ

4

Молоко - 1 л

Вода - 400 мл

Рис - 3 столовые ложки

Сахар - 1 столовая ложка

Крахмал - 3 столовые ложки

Яичный желток - 2 штуки

Ванилин - по вкусу



Метод приготовления

1 ЧАС

Рис промыть и сварить в 300 мл воды, откинуть на дуршлаг. Желтки взбить с сахаром, постепенно вливая молоко, затем смесь перелить в сотейник и на небольшом огне довести до кипения. Добавить рис, ваниль и разведенный заранее в воде крахмал. Довести до кипения и сразу снять с огня.

Разложить смесь по керамическим формам, разогреть духовку до 200 градусов. Поставить формы на противень, налить воды и поставить на самую верхнюю полку, готовить 15-20 минут. Запекать до появления корочки. Остудить. Затем поставить готовые пудинги в холодильник часа на три, а перед подачей посыпать корицей.

Приятного аппетита!