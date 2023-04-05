Турецкий пудинг сютлач - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет рецепт турецкого пудинга сютлач от шеф повара ресторана "Анадолу".
ИНГРЕДИЕНТЫ
ПОРЦИИ
4
Молоко - 1 л
Вода - 400 мл
Рис - 3 столовые ложки
Сахар - 1 столовая ложка
Крахмал - 3 столовые ложки
Яичный желток - 2 штуки
Ванилин - по вкусу
Метод приготовления
1 ЧАС
Рис промыть и сварить в 300 мл воды, откинуть на дуршлаг. Желтки взбить с сахаром, постепенно вливая молоко, затем смесь перелить в сотейник и на небольшом огне довести до кипения. Добавить рис, ваниль и разведенный заранее в воде крахмал. Довести до кипения и сразу снять с огня.
Разложить смесь по керамическим формам, разогреть духовку до 200 градусов. Поставить формы на противень, налить воды и поставить на самую верхнюю полку, готовить 15-20 минут. Запекать до появления корочки. Остудить. Затем поставить готовые пудинги в холодильник часа на три, а перед подачей посыпать корицей.
Приятного аппетита!
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