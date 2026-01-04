Ученые предупредили об опасности популярного китайского снека для детей

Острые палочки латяо, которые все чаще можно увидеть в руках школьников на переменах, на первый взгляд кажутся безобидным лакомством. Однако специалисты Пермского Политеха предупреждают: даже несколько кусочков этого китайского снека могут вызвать у ребенка серьезное расстройство желудка. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, передает Day.Az.

По словам Инны Кылосовой, доцента кафедры "Химические технологии" ПНИПУ, кандидата фармацевтических наук, несмотря на название "соевое мясо", в большинстве случаев основой продукта является вовсе не соя, а пшеничный глютен.

"Фактически это жевательные полоски из клейковины с большим количеством перца чили. Мясных или соевых компонентов в классических латяо может не быть вовсе", - уточнила эксперт.

Яркий вкус и аромат достигаются не натуральными специями, а смесью пищевых добавок. В составе, как отмечает Ольга Бахирева, доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат химических наук, встречаются вещества, оказывающие прямое раздражающее действие на пищеварительную систему.

"Усилитель вкуса Е635 вызывает вздутие и расстройства пищеварения. Подсластители Е952 и Е955 - приступы тошноты, рвоты, диарею и нарушение микрофлоры кишечника. Е952 противопоказан при болезнях почек, а сукралоза (Е955) практически не усваивается организмом", - объяснила Бахирева.

Кроме химических добавок, опасность представляют и натуральные компоненты. В составе латяо часто присутствуют глютен и кунжут, являющиеся сильными аллергенами.

"Острая приправа чили раздражает слизистые желудка, а у детей, организм которых еще не адаптирован к таким продуктам, реакция наступает быстро - уже через несколько минут после употребления. Возможны боли в животе, диарея, жжение и тошнота", - добавил Олег Долгих, профессор кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ, доктор медицинских наук.

По его словам, ситуация особенно опасна, если ребенок ест латяо на голодный желудок - что школьники часто делают, перекусывая между уроками. В этом случае едкая смесь специй и химических добавок вызывает двойной удар по слизистой.

Если после употребления латяо у ребенка появились боли в животе, тошнота или диарея, необходимо сразу промыть желудок, дать обильное питье и энтеросорбент. Самостоятельно принимать лекарства не рекомендуется - лечение должен назначить врач.