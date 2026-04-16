Названа полезная замена коровьему молоку

Молоко водяных буйволов обладает более выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, чем коровье. Продукт также способствует поддержанию здоровья костей и иммунной системы. К такому выводу пришли ученые из Столичного автономного университета Мехико. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ химического состава молока буйволов показал, что оно отличается высокой питательной плотностью. Продукт содержит больше белка, жиров и сухих веществ по сравнению с коровьим молоком, а также является богатым источником кальция и фосфора - минералов, играющих ключевую роль в формировании и поддержании прочности костной ткани и зубов.

Молоко буйволов также богато витамины A, C, E и B12. Первый поддерживает зрение и иммунную систему, второй участвует в защите клеток и помогает организму вырабатывать коллаген. Витамин Е защищает клетки от повреждений, а витамин B12 необходим для работы нервной системы и образования кровяных клеток.

Кроме того, в молоке выявлены биоактивные соединения - пептиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества способны снижать уровень окислительного стресса в организме, который связан с развитием многих хронических заболеваний.

Отдельно исследователи отмечают присутствие β-казеина типа A2 - формы молочного белка, которая может легче усваиваться организмом. Это потенциально делает продукт более мягким для пищеварительной системы по сравнению с молоком, содержащим другие варианты казеина.

Некоторые научные данные также указывают на возможное влияние компонентов буйволиного молока на обмен веществ. В частности, в отдельных исследованиях отмечалось снижение уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови, что может быть важным для профилактики метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом авторы подчеркивают, что значительная часть выводов основана на лабораторных исследованиях и анализе состава продукта, поэтому для окончательной оценки его влияния на здоровье необходимы дополнительные клинические исследования.