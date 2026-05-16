В крапиве многие до сих пор видят лишь сорняк или разве что основу для дачных щей.

Молодые листья крапивы активно используют и в ризотто, и в выпечке, и даже в напитках. Надо лишь собрать зелень подальше от дорог и обязательно ошпарить перед приготовлением. Тогда она сгодится для чего угодно.

Как передает Day.Az, редакция "Едим Дома" собрала 4 рецепта с крапивой, среди которых и сытный суп, и ароматный чай.

Крапивный суп со свининой и шампиньонами

Наваристый суп с крапивой порадует тех, кто любит весенние вариации первых блюд. Крапиву лучше брать молодую, так как она мягче.

Ингредиенты:

свиная грудинка - 300 г

шампиньоны - 300 г

капуста - 300 г

крапива - 300 г

зелень - 200 г

розмарин - 1 веточка

чеснок - 1 зубчик

Как готовим:

В кастрюлю с водой выложите грудинку.

Добавьте нарезанные грибы, капусту и крапиву.

Положите розмарин и отправьте суп в духовку на 45 минут.

Перед подачей добавьте зелень и зеленый лук.

Ризотто с крапивой

В ризотто крапива напоминает одновременно шпинат и пряную зелень. Во время приготовления важно постепенно подливать бульон, и тогда рис получится кремовым, а не сухим.

Ингредиенты:

рис - 250 г

крапива - 2 пучка

лук-шалот - 5 шт.

чеснок - 1 зубчик

белое вино - 150 мл

овощной отвар - 1,5 л

кокосовые сливки - 2 ст. л.

Как готовим:

Обжарьте лук и чеснок.

Добавьте рис и прогрейте пару минут.

Влейте вино и постепенно добавляйте бульон.

Измельчите крапиву и вмешайте в почти готовое ризотто вместе со сливками.

Весенний пирог с крапивой и вялеными томатами

Крапива в выпечке обладает легким травянистым вкусом, но главное - она придает тесту красивый зеленый оттенок.

Ингредиенты:

крапива - 200 г

вяленые томаты - 60 г

мука - 150 г

яйца - 3 шт.

молоко - 100 мл

растительное масло - 100 мл

Как готовим:

Смешайте яйца, молоко и масло.

Добавьте муку и разрыхлитель.

Вмешайте крапиву и нарезанные томаты.

Выпекайте при 180°C около 50-60 минут.

Чай с шиповником и крапивой

Завершить "крапивную" неделю можно чаем с зеленью и шиповником. У такого напитка много преимуществ: он даже иммунитет поднимет, если нет противопоказаний к главным составляющим.

Ингредиенты:

крапива - 1 ст. л.

шиповник - 1 ст. л.

вода - 4 стакана

сахар - по вкусу

Как готовим:

Шиповник измельчите и смешайте с крапивой.

Залейте кипятком и настаивайте 8-10 минут.

Процедите и подавайте теплым.

Чем полезна крапива?

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее рассказала, что крапива богата растительным белком, железом, калием, витаминами C, B и K.

Кроме того, растение содержит каротиноиды, флавоноиды и органические кислоты. Считается, что оно помогает поддерживать иммунитет, уменьшать воспаление и легче переносить сезонную аллергию.

Однако, при склонности к сгущению крови, желчнокаменной и мочекаменной болезни от крапивы лучше отказаться.