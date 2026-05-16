Что приготовить из крапивы: подборка рецептов
В крапиве многие до сих пор видят лишь сорняк или разве что основу для дачных щей.
Молодые листья крапивы активно используют и в ризотто, и в выпечке, и даже в напитках. Надо лишь собрать зелень подальше от дорог и обязательно ошпарить перед приготовлением. Тогда она сгодится для чего угодно.
Как передает Day.Az, редакция "Едим Дома" собрала 4 рецепта с крапивой, среди которых и сытный суп, и ароматный чай.
Крапивный суп со свининой и шампиньонами
Наваристый суп с крапивой порадует тех, кто любит весенние вариации первых блюд. Крапиву лучше брать молодую, так как она мягче.
Ингредиенты:
- свиная грудинка - 300 г
- шампиньоны - 300 г
- капуста - 300 г
- крапива - 300 г
- зелень - 200 г
- розмарин - 1 веточка
- чеснок - 1 зубчик
Как готовим:
- В кастрюлю с водой выложите грудинку.
- Добавьте нарезанные грибы, капусту и крапиву.
- Положите розмарин и отправьте суп в духовку на 45 минут.
- Перед подачей добавьте зелень и зеленый лук.
Ризотто с крапивой
В ризотто крапива напоминает одновременно шпинат и пряную зелень. Во время приготовления важно постепенно подливать бульон, и тогда рис получится кремовым, а не сухим.
Ингредиенты:
- рис - 250 г
- крапива - 2 пучка
- лук-шалот - 5 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- белое вино - 150 мл
- овощной отвар - 1,5 л
- кокосовые сливки - 2 ст. л.
Как готовим:
- Обжарьте лук и чеснок.
- Добавьте рис и прогрейте пару минут.
- Влейте вино и постепенно добавляйте бульон.
- Измельчите крапиву и вмешайте в почти готовое ризотто вместе со сливками.
Весенний пирог с крапивой и вялеными томатами
Крапива в выпечке обладает легким травянистым вкусом, но главное - она придает тесту красивый зеленый оттенок.
Ингредиенты:
- крапива - 200 г
- вяленые томаты - 60 г
- мука - 150 г
- яйца - 3 шт.
- молоко - 100 мл
- растительное масло - 100 мл
Как готовим:
- Смешайте яйца, молоко и масло.
- Добавьте муку и разрыхлитель.
- Вмешайте крапиву и нарезанные томаты.
- Выпекайте при 180°C около 50-60 минут.
Чай с шиповником и крапивой
Завершить "крапивную" неделю можно чаем с зеленью и шиповником. У такого напитка много преимуществ: он даже иммунитет поднимет, если нет противопоказаний к главным составляющим.
Ингредиенты:
- крапива - 1 ст. л.
- шиповник - 1 ст. л.
- вода - 4 стакана
- сахар - по вкусу
Как готовим:
- Шиповник измельчите и смешайте с крапивой.
- Залейте кипятком и настаивайте 8-10 минут.
- Процедите и подавайте теплым.
Чем полезна крапива?
Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее рассказала, что крапива богата растительным белком, железом, калием, витаминами C, B и K.
Кроме того, растение содержит каротиноиды, флавоноиды и органические кислоты. Считается, что оно помогает поддерживать иммунитет, уменьшать воспаление и легче переносить сезонную аллергию.
Однако, при склонности к сгущению крови, желчнокаменной и мочекаменной болезни от крапивы лучше отказаться.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре