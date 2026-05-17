Нутрициолог назвала 3 продукта, которые нельзя исключать при похудении

Многие худеющие первым делом убирают из рациона хлеб, картошку, крупы и даже орехи, считая их невыгодно калорийными. Однако отсюда и начинаются проблемы.

отказ от целых пищевых групп мешает нормальному снижению веса и провоцирует срывы, предупредила нутрициолог и эксперт "Едим Дома" Виктория Вишнякова:

"Каждая пищевая группа несет свой определенный смысл для здоровья. Исключая целую группу, мы ставим себя в потенциальный риск. Плюс для худеющих это особенно важно".

Эксперт выделила 3 категории продуктов, которые особенно важны даже во время похудения. Среди них оказались:

жирная рыба;

орехи;

сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, картофель).

Жирная рыба остается одним из главных источников омега-3 жирных кислот, необходимых для сердца, сосудов и обмена веществ.

Орехи тоже не стоит бояться добавлять в рацион, несмотря на их калорийность. В умеренном количестве они помогают насыщаться и уменьшают тягу к сладкому.

"Просто не нужно пачку открывать и за телевизором всю съедать. Горсточка - 25-30 г - это абсолютно нормальный, хороший, классный перекус, который вместе, например, с бананом, с яблоком, с йогуртом вас насыщает. Не будет повода 5 раз подходить к кофемашине, делать себе кофе со всякими конфетками и вкусняшками", - объяснила Виктория Вишнякова.

Что до сложных углеводов, то они позволяют дольше сохранять энергию и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Строгие "безуглеводные" диеты часто заканчиваются перееданием.