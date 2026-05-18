Названа главная опасность ранних арбузов

Ранние арбузы опасны не только нитратами.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

По ее словам, миф о "накачанных химией" ранних арбузах не беспочвен: часть продукции действительно выращивается с активным использованием удобрений и стимуляторов роста. Однако сегодня ранние арбузы появляются и благодаря тепличным технологиям, южным регионам и импорту. Риск повышенного содержания нитратов у них выше, чем в разгар сезона, однако нитраты сами по себе не яд - проблема в превышении норм. Особенно чувствительны к ним дети, беременные женщины и люди с заболеваниями ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

"Но на практике чаще опасны не нитраты, а бактерии и неправильное хранение. Арбуз - идеальная среда для микроорганизмов. Если плод хранится на жаре, лежит у дороги, имеет трещины, риск кишечных инфекций гораздо выше, чем риск "отравления химией"", - предупредила специалист.

Отдельная проблема - продажа разрезанных арбузов. Бактерии быстро размножаются на сладкой влажной мякоти при летней температуре, особенно если арбуз разрезали грязным ножом или хранили без охлаждения. Санитарные службы регулярно предупреждают: покупать половинки и четвертинки на стихийных развалах - плохая идея.