Назван самый полезный вид хлеба

Эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Виктория Садовская рассказала россиянам, какой хлеб считается самым полезным. Его врач назвала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Наиболее полезным считается цельнозерновой хлеб, поскольку он готовится из муки, в которой сохранены все части зерна. В нем содержится больше клетчатки, чем в других видах, за счет чего нормализуется работа кишечника и надолго сохраняется ощущение сытости", - заявила эндокринолог.

Она добавила, что хлеб из цельного зерна обладает антиоксидантными свойствами. Также он является источником витаминов группы B, магния, железа и селена, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Врач посоветовала съедать не более двух ломтиков хлеба размером с ладонь по длине и толщиной до пяти сантиметров в день. Сочетать его доктор порекомендовала с творогом, яйцами, рыбой, мясом или овощами.