Ученых удивило то, как неделя голодания меняет организм

Длительное голодание запускает в организме не только сжигание жира, но и масштабные перестройки, затрагивающие мозг, обмен веществ и иммунную систему. К такому выводу пришли ученые из Института точной медицины Лондонского университета королевы Марии и Норвежской школы спортивных наук наблюдали. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи наблюдали за 12 здоровыми добровольцами во время семидневного голодания, при котором участники пили только воду. У них ежедневно брали кровь и отслеживали около 3 тыс. белков, циркулирующих в организме.

Как и ожидалось, уже через 2-3 дня организм переключился с использования глюкозы на сжигание жировых запасов. В среднем участники потеряли около 5,7 кг массы тела, причем часть потерь пришлась и на мышечную ткань. После возвращения к питанию большая часть утраченной мышечной массы восстановилась, тогда как часть жира сохранилась потерянной.

Однако главным открытием стало другое: самые заметные молекулярные изменения начались не сразу, а только примерно через три дня полного отказа от калорий. Более трети изученных белков значительно изменили свою активность. Особенно выраженными оказались сдвиги в белках, связанных с внеклеточным матриксом - структурой, поддерживающей ткани и органы, включая нейроны мозга.

Ученые также обнаружили признаки изменений в биологических путях, связанных с воспалением, обменом веществ и работой мозга. По мнению авторов, это может объяснять, почему голодание иногда связывают с дополнительными эффектами помимо похудения.

В то же время исследователи предупреждают: длительное голодание нельзя считать безопасной практикой для всех. Другие работы уже показали, что продолжительное голодание может сопровождаться усилением воспалительных процессов, изменениями свертываемости крови, обезвоживанием и нарушением электролитного баланса.

Авторы считают, что результаты помогут создать методы лечения, которые смогут имитировать полезные эффекты голодания без необходимости отказываться от пищи на несколько дней.