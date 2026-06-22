Об опасности алкоголя в жару

Употребление алкоголя в жару может грозить повышенным давлением, обострением сердечных заболеваний и отрывом тромба. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает Day.Az.

"Девушки любят сидеть на летних террасах и пить проссеко и коктейли, рыбаки берут с собой пиво на рыбалку, под шашлык многие любят коньячок употреблять. Все это очень распространено, но пагубно для здоровья, и особенно опасно летом в жару независимо от возраста того, кто употребляет. Жара и спирт - это одно из самых опасных для организма человека сочетаний, так как обостряются сердечные заболевания, подскакивает давление, может внезапно оторваться тромб. Кровь человека в жару густеет, может возникнуть обезвоживания организма. Сомневаюсь, что кто-то будет запивать алкогольные напитки большим количеством воды в десятикратном размере, чтобы хоть как-то помочь организму. Еще один важный момент - это то, что алкоголь в жару притупляет реакции и человек может, например, не заметить, как получит солнечный удар, или может уснуть на пляже и очень сильно перегреться", - сказал он.

Умнов уточнил, что сочетание алкоголя с жирной пищей может сказаться на печени и поджелудочной железе.

"Если добавить к этому жирный шашлык в жару, то получится еще и удар по печени и экстремальное потрясение для поджелудочной железы. Не нужно забывать и о том, что основной вред алкоголя заключается в его способности вызывать зависимость. Даже минимальное количество спиртного может привести к ее формированию. В связи с этим, с точки зрения наркологии, не существует безопасной дозы алкоголя", - добавил он.

Специалист напомнил, что слабоалкогольные напитки содержат большое количество спирта и углекислого газа, который приводит к быстрому опьянению.

"Кстати, этиловый спирт присутствует и в составе легких алкогольных напитков. Например, содержание алкоголя в стандартной банке пива эквивалентно количеству, содержащемуся в одной рюмке водки. Однако, помимо этанола, в таких напитках также присутствует углекислый газ, который способствует более быстрой абсорбции алкоголя в кровоток и, соответственно, его транспортировке в мозг. Это может оказывать значительное влияние на организм, приводя к ускоренному наступлению алкогольного опьянения и сопутствующим негативным последствиям для здоровья", - заключил он.