Telegram поменял политику конфиденциальности из-за спора с ФСБ

Telegram по распоряжению суда может раскрыть только IP-адрес и номер телефона пользователя, если тот подозревается в терроризме, говорится в обновленной политике конфиденциальности мессенджера.

"Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в одном из пунктов документа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом раскрытие переписки пользователей не упоминается. Адвокат сервиса Павел Чиков подтвердил ресурсу "Код Дурова", что переписка раскрываться не будет.

Также Telegram будет каждые полгода публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, пока таких случаев не было, говорится в обновленной Политике конфиденциальности мессенджера.

"В случае если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает подозрения в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент таких ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация будет опубликована в отчёте, публикуемом каждые полгода", - говорится в тексте о Политике конфиденциальности.

Отмечается, что данный отчет будет публиковаться в соответствующем Telegram-канале.

Изменение политики конфиденциальности Telegram является следствием судебного спора с ФСБ, считает адвокат мессенджера.

"Юрист считает, что прогнозировать дальнейший ход событий еще рано. По его мнению, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом", - сообщает ресурс "Код Дурова" со ссылкой на Чикова.

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