Хотя в политике конфиденциальности сказано, что личная информация пользователей не предоставляется третьим лицам.

Журналисты The Wall Street Journal снова уличили Facebook в сборе данных пользователей без их на то согласия, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Это коснулось владельцев iOS-устройств. Конфиденциальную информацию предоставляют одни из самых популярных приложений. HR Monitor отправляет данные о сердцебиении юзеров, Realtor.com - об их местоположении и ценах просматриваемых объявлений. Хотя в политике конфиденциальности этих программ говорится, что данные никуда не передаются.

Журналисты The Wall Street Journal сообщили об этом Apple. Производитель смартфонов ответил, что разберётся с ситуацией.

Ранее стало известно, что популярные iOS-приложения имеют доступ к экранам смартфонов и могут мониторить происходящее. Позже собранная информация отправляется рекламодателям.