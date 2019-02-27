Популярные приложения для iPhone уличили в сборе данных
Хотя в политике конфиденциальности сказано, что личная информация пользователей не предоставляется третьим лицам.
Журналисты The Wall Street Journal снова уличили Facebook в сборе данных пользователей без их на то согласия, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Это коснулось владельцев iOS-устройств. Конфиденциальную информацию предоставляют одни из самых популярных приложений. HR Monitor отправляет данные о сердцебиении юзеров, Realtor.com - об их местоположении и ценах просматриваемых объявлений. Хотя в политике конфиденциальности этих программ говорится, что данные никуда не передаются.
Журналисты The Wall Street Journal сообщили об этом Apple. Производитель смартфонов ответил, что разберётся с ситуацией.
Ранее стало известно, что популярные iOS-приложения имеют доступ к экранам смартфонов и могут мониторить происходящее. Позже собранная информация отправляется рекламодателям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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