Австралийские власти обвинили Google в нарушении политики конфиденциальности

Власти Австралии обвинили Google во введении пользователей в заблуждение ради того, чтобы получить их персональные данные для повышения заработка на таргетированной рекламе. Соответствующий иск подала Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) в Федеральный суд страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материалах дела указывается на внесенные в 2016 году изменения в политике конфиденциальности Google в области сбора персональной информации юзеров, в том числе Cookie-файлов с сервисов и сайтов, которые не принадлежат американской компании.

Таким образом, в формулировках положения Google сказано, что в зависимости от настроек аккаунта пользователя и используемых продуктов, сведения о действиях на других сайтах и в других приложениях могут быть связаны с личными данными юзера. Это может произойти в случае, если "партнер применяет Google Analytics вместе с рекламными сервисами".

По мнению представителей австралийской комиссии, соответствующие изменения позволили компании связать модели потребительского поведения и персональные предпочтения пользователей с их реальными именами для большей точности настроек рекламных предпочтений. При этом указанные действия нарушают закон, поскольку этот пункт не разъясняется в политике конфиденциальности. Кроме того, юзеры не дали согласие на использование персональных данных на новых условиях.

При этом, по данным Reuters, Google отрицает обвинения, подчеркнув, что компания применила простые для понимания процедуры для того, чтобы пользователи дали согласие на новые правила. В случае же, если согласие не было получено, изменения не вступали в силу, заключили в Google.