Изобретатель Всемирной паутины продает ее код в виде NFT

Сэр Тим Бернерс-Ли, которого считают изобретателем Всемирной паутины, выставил на аукцион Sotheby's ее исходный код как NFT. Об этом сообщает Mashable, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Торги начнутся 23 июня. Старотвая цена лота 1000 долларов. Вся выручка от продажи пойдет на поддержку инициатив, которые Бернерс Ли и его жена спонсируют.

"Три десятилетия назад я создал нечто, что с последующей помощью огромного количества сотрудников по всему миру стало мощным инструментом для человечества. <...> NFT, будь то произведения искусства или подобные цифровые артефакты, являются последними творениями в этой сфере и наиболее подходящими средствами владения из существующих", - заявил Тим.

NFT Интернета включает четыре части: оригинальные файлы с отметками времени, содержащие исходный код, написанный Тимом; анимированная визуализация кода; письмо, написанное Тимом с размышлениями о коде и процессе его создания, а также цифровой постер полного кода, созданного из исходных файлов с использованием Python и подписанный Бернерсом-Ли.