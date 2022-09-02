iPhone обогнали Android-смартфоны по числу пользователей в США

По итогу второго квартала 2022 года Apple заняла более 50% рынка смартфонов США. Сообщение об этом появилось на сайте издания Financial Times, ссылаясь на данные аналитического агентства Counterpoint Research. Это первый с момента выхода в 2007-м оригинального iPhone раз, когда смартфоны Apple обогнали по числу юзеров устройства на Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что аналитика Counterpoint Research в данном отчете относится не к проданным или поставленным в США смартфонам, а именно к тем, которые использовались американцами в период с апреля по июнь 2022 года. Такая метрика является подробнее, поскольку охватывает не только новоприобретенные устройства, но и смартфоны бывшего употребления, а также купленные несколько лет назад.

По данным аналитиков, наиболее активный переток пользователей с Android на iOS в США наблюдается последние четыре года. С чем это связано, не сообщается.