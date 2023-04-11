Компания в Японии выпустила первую в мире беспроводную СВЧ-печь, пишет Oddity Central. Она работает на двух портативных аккумуляторах, которые можно заряжать на ходу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Японский бренд Makita представил микроволновую печь на батарейках. Она весит около восьми килограммов, а заряда аккумуляторов хватит, чтобы разогреть 11 обедов или 20 напитков.

Производитель рекомендует использовать СВЧ-печь на строительных площадках, в автомобилях, в походах и в случае стихийных бедствий. Устройство в настоящее время доступно только в Японии по цене $840, но если продажи будут на хорошем уровне, оно, вероятно, появится и за границей.