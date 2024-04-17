Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

Компания Sony начала уведомлять разработчиков игр о новом режиме, который будет доступен в приставке PlayStation 5 Pro. Об этом стало известно источникам издания The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителей корпорации, некоторые игры получат улучшенную частоту кадров и более высокое разрешение при запуске на PS5 Pro. Однако для этого разработчики должны будут добавить специальный режим и обновить SDK (software development kit).

Новый режим на PS получит название "ультраускорение" (ultra boost). При его активации приставка сможет отображать игры в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду. Такое улучшение будет доступно только в том случае, если игры имеют соответствующие характеристики.

При этом в режиме "ультраускорение" не будут улучшены игры с фиксированным разрешением и частотой кадров. Как объяснили инсайдеры, в Sony не навязывают поддержку нового режима, но приветствуют его поддержку. Игры, которые будут запускаться на PS5 Pro в наивысшем разрешении, получат от платформы пометку Enhanced ("Улучшенный") и, скорее всего, будут продвигаться в магазине PS Store.

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