OnePlus выпустила игровой смартфон в стиле Genshin Impact

Компания OnePlus совместно с HoyoVerse представила смартфон OnePlus 12R Genshin Impact Edition, стилизованный под героиню игры Кэ Цин. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон выполнен в фиолетовом цвете корпуса (Electric Violet) с уникальным орнаментом на задней панели. Комплект поставки включает фиолетовый 100-ваттный зарядный блок и USB-кабель в этом же цвете с Г-образным разъемом и фиолетовым светодиодом. Также в коробке, кроме смартфона, имеются защитный чехол с изображением Кэ Цин, подставка с фигуркой персонажа, значок, несколько магнитов и другие эксклюзивные сувениры, которые оценят фанаты Genshin Impact.

Кроме того, OnePlus 12R Genshin Impact Edition поставляется с переработанной оболочкой со стилизованными обоями, анимациями, иконками, мелодиями и оптимизацией для Genshin Impact. Технические характеристики устройства соответствуют стандартной версии OnePlus 12R. Так, смартфон оснащается чипом Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1264х2780 пикселей, адаптивной частотой обновления изображения и пиковой яркостью в 4500 нит.

В OnePlus 12R также установлены три камеры - основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Смартфон OnePlus 12R Genshin Impact Edition будет доступен в модификации с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти по цене от $650.

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