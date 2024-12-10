Microsoft провела важное обновление Windows 11 для ноутбуков

В последней версии Windows 11 для ноутбуков и других портативных устройств появился долгожданный редизайн индикатора заряда батареи. Этот обновленный индикатор, протестированный Windows-энтузиастом PhantomOfEarth, включает в себя больше пикселей и цветов, делая его более информативным и удобным для пользователей. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Текущий дизайн индикатора заряда батареи в Windows 11 оставляет желать лучшего из-за его маленького размера и отсутствия цвета. В отличие от мобильных устройств, где индикатор аккумулятора предоставляет более подробную информацию с первого взгляда, Windows-индикатор был ограничен в своих возможностях.

Новое обновление, доступное в Insider build 26120.2510, позволяет пользователям улучшить индикатор заряда батареи, делая его более четким и информативным. Например, значок становится монохромным, если не включена функция энергосбережения или если батарея не заряжается. Помимо улучшения индикатора заряда батареи, в этом обновлении также появились метки на графике использования батареи.

Для активации новых значков пользователи должны загрузить приложение ViVeTool с GitHub, ввести несколько командных строк и затем перезагрузить систему. Это обновление рекомендуется применять только на тестовой системе, а не на ПК для постоянного использования, ввиду незавершенности билда.