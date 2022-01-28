Названы характерные симптомы коронавируса, которых нет при "омикроне"

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что новый штамм коронавируса "омикрон" редко вызывает некоторые характерные для COVID-19 симптомы. Как отметил специалист, времени для наблюдений за особенностями течения "омикрона" было пока немного, но определенные выводы уже можно было сделать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Водолазов напомнил, что от коронавируса страдают все системы организма, но, два типичных для этого заболевания симптома редко встречаются при "омикроне".

По наблюдению специалиста, затрудненное дыхание не характерно для пациентов, заразившихся новым штаммом.

Также потеря обоняния, которая раньше считалась чуть ли не главным признаком COVID-19, тоже не входит в число распространенных жалоб пациентов.