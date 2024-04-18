Невролог рассказала, что провоцирует мигрень

В европейских странах от мигрени страдают около 14% населения, но далеко не каждый врач знает, почему это заболевание возникает. Эксперт телеканала "Доктор" и невролог Татьяна Виноградова рассказала "Газете.Ru", откуда берется мигрень и какие триггеры ее провоцируют, передает Day.Az.



По словам цефалголога, мигрень носит яркие характеристики.



"Это сильная боль, интенсивные приступы, чаще всего с одной стороны головы. Мигрень любит одну сторону головы, но бывает и с другой. Если всегда болит только одна сторона головы - это необязательно мигрень, нужно искать другие заболевания", - говорит Виноградова.



Как утверждает эксперт, часто боль такая, как будто кто-то бьет молоточком по виску. Среди других характерных проявлений - тошнота и рвота. Приступ может длиться до трех суток.



"Но иногда мигрень мягкая, с опоясывающей, чуть пульсирующей болью", - отмечает невролог.



Несмотря на то, что мигрень связана с наследственностью, триггеры у болезни есть. По словам Виноградовой, пациент должен попасть в определенные обстоятельства. В первую очередь речь идет о стрессе, даже о "позитивном". Приступ может спровоцировать хороший парфюм или некоторые продукты. У женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом. Приступ возникает даже из-за смены метеоусловий или, к примеру, подъема в горы.



Виноградова подчеркивает, что поставить диагноз "мигрень" можно только клинически, поэтому заниматься самолечением не стоит.

"Все КТ, МРТ, анализы будут идеальными. Только после общения с пациентом мы понимаем, что это за вид головной боли", - добавляет врач.

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