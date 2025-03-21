Врач рассказал о малоизвестном признаке предынсультного состояния

Если человек постоянно слышит собственный пульс, это может быть признаком появления аневризмы в головном мозге, предупредил терапевт, врач общей практики Ахмед Абд Элбари. О малоизвестном признаке предынсультного состояния он рассказал в TikTok, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач отметил, что аневризмы могут образовываться в любых сосудах, но они особенно опасны, если появляются в головном мозге, так как провоцируют тип инсульта, называемый субарахноидальным кровоизлиянием. Также человек может слышать биение своего сердца, если в каком-то сосуде усиливается кровоток. По словам Элбари, чаще всего такое происходит из-за роста опухоли, обычно доброкачественной.

Хотя пульсирующий шум в ушах может быть признаком опасных состояний, намного чаще он появляется из-за относительно легких заболеваний. Среди возможных причин он выделил повышенную активность щитовидной железы или анемию. В некоторых случаях подобный симптом отмечается у беременных.