Назван простой способ снизить на треть риск болезни Альцгеймера

Вакцина против опоясывающего лишая снижает риск развития деменции в течение последующих семи лет на 28%.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

"Особый интерес вызывают данные о связи вакцинации с риском деменции. В крупном исследовании, проведенном в Уэльсе, было показано, что у людей, получивших живую аттенуированную вакцину против опоясывающего лишая, риск развития деменции в течение последующих семи лет был ниже на 28% по сравнению с невакцинированными. Снижение риска наблюдалось как в отношении сосудистой деменции, так и в отношении болезни Альцгеймера. Любопытно, что этот эффект был связан именно с фактом вакцинации", - объяснила врач.

По ее словам, дополнительные эффекты вакцинации, вероятно, связаны с несколькими биологическими механизмами. Одним из ключевых является снижение хронического воспаления, которое играет важную роль в развитии возрастных заболеваний, включая деменцию и атеросклероз.

"Кроме того, иммунный ответ, индуцируемый вакциной, может воздействовать на патологические белки, такие как амилоид и тау-белок, участвующие в развитии болезни Альцгеймера. Экспериментальные исследования показывают, что вакцинация способствует восстановлению иммунного равновесия в мозге и снижению накопления амилоид-бета. Рассматриваются также гипотезы о роли инфекционных агентов в развитии нейродегенеративных заболеваний. В частности, предполагается участие герпесвирусов, включая вирус простого герпеса первого типа, в патогенезе болезни Альцгеймера. В этом контексте вакцинация может снижать риск реактивации вируса и, соответственно, его потенциальное влияние на нервную систему", - заключила Ткачева.