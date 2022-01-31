Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Серджо Маттарелле в связи с его переизбранием на пост президента Италии, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Итальянской Республики, передаю Вам наилучшие пожелания.

Нынешний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение. Дружественные отношения между нашими странами, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, наше сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе постоянно развиваются.

Компании Италии, являющиеся основным торговым партнером Азербайджана, активно участвуют в экономической жизни нашей страны, а также непосредственно привлечены к работам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, основанного на взаимном доверии и поддержке, успешного продолжения нашего сотрудничества во всех сферах.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Италии", - говорится в поздравлении.