https://news.day.az/officialchronicle/1553453.html Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступают с заявлением для прессы - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступают с заявлением для прессы - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
7 апреля в Габале Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в нашей стране, выступают с заявлением для прессы.
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