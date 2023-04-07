Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступают с заявлением для прессы

7 апреля в Габале Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в нашей стране, выступают с заявлением для прессы.

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