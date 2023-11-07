https://news.day.az/officialchronicle/1612798.html Награждены военнослужащие ВС и сотрудники МВД Азербайджана - Распоряжение
Награждены военнослужащие ВС и сотрудники МВД Азербайджана - Распоряжение
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как передает во вторник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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