Награждены военнослужащие ВС и сотрудники МВД Азербайджана

Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как передает во вторник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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