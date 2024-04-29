Назначен новый глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР

Назначен новый глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР Мурадов Овни Мехбали оглу.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.