https://news.day.az/officialchronicle/1656061.html Назначен новый глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР - Распоряжение
Назначен новый глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР - Распоряжение
Назначен новый глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР Мурадов Овни Мехбали оглу.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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