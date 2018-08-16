Каспийская декларация создаст благоприятный фон для решения карабахского конфликта

Новая Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная на днях в рамках саммита лидерами стран прикаспийской пятерки в Актау, создаст более благоприятный фон в карабахском урегулировании.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал Trend известный азербайджанский политолог, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

По мнению эксперта, каспийская декларация обладает важным геополитическим значением.

"Долгое время в мире происходили различные политические процессы, которые превратили Каспий в море разногласий и раздора. Однако все это завершилось, и можно сказать, что принятие столь значимого документа привело к единому консенсусу между странами каспийской пятерки, что крайне важно.

Мы помним и про теракты на гражданском пароме, который доставлял пассажиров из Туркменистана в Азербайджан и другие угрозы безопасности в регионе Каспийского моря. И только благодаря активной дипломатической работе, осуществляемой руководством страны, многие проекты реализовались", - заявил Эльхан Алескеров.

По словам эксперта, с принятием декларации в определенной степени решен вопрос безопасности, поскольку, ответственность за сохранение стабильности региона несут уже все страны, которые подписали документ.

"То, что карабахский конфликт - это камень преткновения для развития интеграционных процессов, и его неурегулированность, ставит под угрозу безопасность всего региона - очевидный факт. Поэтому если учесть интересы пяти стран в сохранении безопасности в регионе Каспия, вероятнее всего, политический фон в направлении карабахского урегулирования станет более благоприятным. Геополитически позиции на Каспии усилились, а это значит, что решение карабахской проблемы может рассматриваться в более детальном формате", - заявил политолог.

Далее Эльхан Алескеров отметил, что принятие Конвенции открывает широкие возможности для реализации крупных экономических и энергетических проектов стратегического значения.

"Это значит, что будет осуществляться прокладка газопроводов по дну Каспия. Думаю, логично задаться вопросом, почему Россия и Иран согласились с прокладкой газопровода, из Туркменистана через Азербайджан в Европу, при том, что он мог бы составить конкуренцию этим странам?

Не исключено, что существуют определенные опасения у стран - экспортеров (в данном случае Ирана и РФ) из-за роста тарифов газа в Европе, а наличие различных маршрутов поставок энергоресурсов позволит избежать этого", - резюмировал эксперт.

Напомним, что соответствующие переговоры по Транскаспийскому газопроводу ведутся с 2011 года между заинтересованными сторонами - ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном. В частности, продвигается проект прокладки Транскаспийского газопровода к берегам Азербайджана, откуда туркменское сырье может быть доставлено в Турцию и далее в Европу.

Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта "Южный газовый коридор". В этом направлении могут быть полезными проекты Трансанатолийского (TANAP - в котором задействованы Азербайджан и Турция) или AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector).

В мае 2015 года была подписана Ашхабадская декларация по энергетике. Ее подписали министры энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович. Позднее к переговорному процессу подключилась Грузия.

Туркменистаном тогда же было заявлено о готовности снабжать Европу в ежегодном объеме до 40 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов может в перспективе обеспечить работающая в туркменском секторе Каспия Petronas. Остальной объем может быть обеспечен за счет газопровода Восток-Запад, который берет начало от крупного туркменского месторождения Галкыныш и финиширует у берегов Каспия.

В свою очередь, Азербайджан выразил готовность предоставить свою территорию, транзитные возможности и инфраструктуру для осуществления данного проекта.

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