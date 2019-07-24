Президент Ильхам Алиев утвердил структуру министерства по налогам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении структуры министерства по налогам Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, утверждается структура министерства по налогам.
В структуру министерства по налогам входят:
Главное управление национальных доходов;
Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений;
Главное управление контроля по импортно-экспортным операциям;
Главное управление контроля по обороту акцизных и маркируемых товаров;
Главное управление локальных доходов г. Баку;
Главное управление по работе с малым предпринимательством г. Баку;
Call-center (с полномочиями главного управления);
Местные подразделения (главные управления, управления и отделы).
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