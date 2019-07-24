Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением; обеспечить в трехмесячный срок приведение нормативно-правовых актов в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и в пятимесячный срок проинформировать об исполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Минюсту поручено привести нормативно-правовые акты и акты нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать Кабмин.

Распоряжение "Об утверждении структуры министерства по налогам Азербайджана" № 1654 от 27 июля 2011 года отменяется.