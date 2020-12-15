Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми примененные США против Турции односторонние санкции

Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения ею систем противовоздушной обороны "С-400". В то время, как некоторые страны-члены НАТО используют аналогичные системы противовоздушной обороны, применение санкций против Турции - это несправедливость. Глава нашего государства оценивает эту ситуацию как проявление двойных стандартов и беззаконие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в комментарии для прессы сказал помощник Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал: "Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что эти санкции не воспрепятствуют шагам, которые Турция предпринимает для повышения своей обороноспособности. На предложения Турции обсудить этот вопрос в рамках соответствующей рабочей группы объективно и непредвзято с политической точки зрения не был дан адекватный ответ.

Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция - Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом.

Присутствие на состоявшемся 10 декабря в Баку параде Победы Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана является очередным примером единства Азербайджана и Турции".