Страны НАТО покупают российское ПВО - с чего вдруг Запад нацелился на Турцию?

Введение санкций США против Турции за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400 является несправедливым, предвзятым решением, а также явным примером двойных стандартов.

Об этом Day.Az сказал руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов.

"Хотя Турция неоднократно обращалась к НАТО и США с просьбой о продаже систем Patriot, однако так их и не получила. Поэтому Турция приобрела у России С-400 исходя из своих национальных интересов и вопросов безопасности", - пояснил он.

Депутат сообщил, что Турция далеко не первый член НАТО, который приобрел системы ПВО российского производства.

"Российские системы ПВО находятся на вооружении таких стран НАТО, как Словакия, Греция и Болгария. Однако этот факт почему-то не вызывает такого негативного отношения со стороны руководства США или НАТО. Поэтому американские санкции против Турции является классическим примером политики двойных стандартов", - полагает депутат.

Наш собеседник заметил, что определенные силы серьезно обеспокоены ростом престижа и роли Турции в мировой политике. При этом он добавил, что Азербайджан продолжит поддерживать Турцию и никакие санкции не смогут повлиять на братство наших стран.

Парламентарий считает, что санкции США никоим образом не смогут навредить Турции, напротив, только усилят ее.

"Отказ США от продажи новых F-35 Турции не явился трагедией для Анкары. Турция разработала и запустила ударные оперативно-тактические средневысотные БПЛА Bayraktar TB2, спрос на которых взлетел вверх после Второй карабахской войны. Турция, обладающая огромным экономическим и военным потенциалом, производит танки "Алтай", вертолеты "Атак", крылатые ракеты SOM, являющиеся передовым образцом высокоточного оружия", - заключил Ахлиман Амирасланов.

Абдул Керимханов