Открытие Зангезурского коридора станет началом новой эры в регионе

20 мая с участием Президента Ильхама Алиева состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества". Вот уже 8 лет Международный центр Низами Гянджеви привлекает зарубежных гостей. За это время престиж Центра на международной арене вырос, расширилось его сотрудничество с важными международными организациями, мировыми академиями наук и научными учреждениями. Словом, Центр стал площадкой для обсуждения стоящих перед человечеством проблем.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Эльман Насиров.

По словам нашего собеседника, участие Азербайджана в этом мероприятии в качестве страны-победителя заслуживает отдельного внимания.

"Около 30 лет наша страна страдала от оккупационной политики Армении, которая захватила 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. Более миллиона наших соотечественников были изгнаны с родных земель. Несмотря на двойные стандарты, угрозы и давление со стороны ряда международных организаций и некоторых стран мира, Азербайджан собственными силами одолел врага и положил конец армянской оккупации. Сегодня армянской армии нет, она полностью уничтожена. Страна находится в постоянном политическом кризисе более полугода. В обществе царит недоверие, выдвигаются взаимные обвинения", - заявил депутат.

Отметив, что агрессивная политика Армении нанесла ей серьезный удар, парламентарий сказал, что за этот период соседняя страна была исключена из всех глобальных проектов.

"Армения не может присоединиться ни к одному проекту в регионе без согласия Азербайджана. Они сами осознали, что совершили большую ошибку, не отказавшись от политики агрессии. Сегодня армяне расплачиваются за свои ошибки, переживая хаос в стране", - подчеркнул Насиров.

Наш собеседник также добавил, что понятия "нагорно-карабахский конфликт" больше не существует, на Кавказе произошли глобальные изменения и началась новая эра в регионе.

"Азербайджан готов соответствовать новым реалиям и с оптимизмом смотрит в будущее в качестве страны-победителя. После открытия Зангезурского коридора для всех стран региона появятся новые возможности. Поэтому в его открытии заинтересована каждая из стран региона и альтернативы этому нет. Хочет того Армения или нет, Зангезурскому коридору быть", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов