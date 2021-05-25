Турецкая журналистка Фулья Озтюрк выразила свою поддержку благотворительному марафону YAŞAT

Я была свидетельницей кошмаров и массовых убийств, совершенных Арменией в Азербайджане, в Карабахе. А самое главное, своими глазами видела как азербайджанские солдаты героически сражались за эту великую Победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала турецкая журналистка, корреспондент телеканала CNN Turk Фулья Озтюрк, говоря о благотворительном марафоне YAŞAT , организованном Фондом поддержки азербайджанской диаспоры по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой и фонда YAŞAT .

Выражая поддержку марафону YAŞAT, турецкая журналистка призвала доброжелательных людей присоединиться к этой инициативе: "Мы не должны забывать семьи шехидов, наших ветеранов и солдат".