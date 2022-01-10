Араик-провокатор: ложь, цинизм и тюркофобия Арутюняна

Автор: Акпер Гасанов

О трагических событиях в Казахстане высказались политики и политологи из самых разных стран - от России до США, от Украины до Кыргызстана. В Армении, которая вызвала презрение и ироничные заявления в мировом политическом и экспертном сообществе своей готовностью участвовать в этой операции миротворческих сил ОДКБ, также комментируют этот шаг официального Еревана.

Большей частью в духе напроминания премьер-министру РА Николу Пашиняну о том, что именно он в свое время испортил отношения с ОДКБ донельзя, возбудив уголовное дело против Юрия Хачатурова, что занимал на тот момент пост генсека организации. Ну и "по мелочи", ему напоминают, что в свое время Пашинян вроде как не только против членства РА в ОДКБ выступал, но даже требовал вывода российской военной базы из Гюмри.

Плюс напоминают ереванские аналитики, будь в свое время Серж Саргсян пошустрее, он бы также мог обратиться в ОДКБ, назвав участников "шашлычной революции" террористами и потребовав ввода миротворческого контингента организации в РА для усмирения "мой шаговцев".И не видать бы тогда Воваевичу власти, как своих оттопыренных ушей. Плакала бы тогда и Анна Акопян, эта гражданская жена Пашиняна, которая ныне изображает из себя нечто вроде политической единицы.

В самом Казахстане, кстати, уже слышны голоса недовольства вводом воинского контингента ОДКБ. Там ставят под сомнение легитимность данного шага. Там говорят, что не было никакой внешней угрозы, а были внутриполитические события, в которых никто, кроме самих казахов, не должен был разбираться. И, конечно же, это не дело армян, которым открыто говорят, что попытка заработать "свои пять копеек" на чужом горе, аморальна и будет иметь последствия для самой РА в будущем.

Но все эти аргументы не останавливают лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна. Один из главных виновников 44-дневной войны, один из главных лжецов собственному народу, крайне рад появившейся возможности для напоминания о себе миру и граду. Он умудрился выставить себя "большим католиком, чем папа Римский", сделав заявление, на которое даже официальный Ереван не решился.

Оказывается, Араик не спит и не ест, а внимательно следит за событиями в Казахстане. Нет, даже случайно оставшийся в Ханкенди ослик, а карабахских армян в Ереване традиционно называли "ослами", имеет право на просмотр всего, что мелькает по телевизору. Только цена его умозаключениям будет соответствующая. С Араиком Арутюняном - та же история.

Этот примитивный провокатор, за год, что минул с момента окончания 44-дневной войны, воспрял духом настолько, что позволяет себе рассуждения в стиле Шарикова, выдавшего свой краткий анализ переписки Энгельса с Каутским. С той лишь разницей, что Полиграф Полиграфович никого не обвинял, он просто советовал "взять да поделить". Но вот его прототип перешел к обвинениям.

Арутюнян утверждает, что в события в Казахстане "активно вовлечены и радикальные пантюркистские круги". И что-то вдобавок пролепетал про безопасность Армении и "Арцаха". О том, что ни одна страна мира, включая Азербайджан, а тем паче Казахстан, никогда не угрожали Армении, этот сепаратист решил не вспоминать. Как и о том, что никогда не было, нет и не будет никакого "Арцаха". Есть признанные всем миром территории Азербайджана, в том числе и Ханкенди, в котором пока находится Араик.

Сидит и несет ахинею про "радикальные пантюркистские круги". Это он на страны тюркского мира как бы намекает, "забывая" о том, что Казахстан сам является его частью. Вынужден напомнить этому карабахскому сепаратисту и его армянским и зарубежным покровителям, что Тюркский совет был оздан 3 октября 2009 года Нахчыванским соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией.

С тех пор к числу членов Тюркского совета присоединился Узбекистан. Кроме того, ожидается членство в организации Туркменистана и даже Венгрии. Напомню также, что в 2020 году заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина хочет быть наблюдателем в Тюркском совете. Проще говоря, растет авторитет и влияние этой организации. Она представляет собой союз государств, имеющих не только общие корни, но и большие планы будущего сотрудничества.

И Азербайджан в этом плане также является прекрасным примером не слов, а дела. Наша страна инвестировала в экономики стран Тюркского совета свыше 18 миллиардов долларов за все время существования организации. Это колоссальная сумма. Колоссальны и перспективы Тюркского совета, компании из стран-членов которого готовы реализовать в освобожденном Карабахе проекты во всех областях.

Все это, конечно же, очень гложет Армению, мировое армянство, остатки карабахских сепаратистов и некоторые государства, которые всегда пытались извратить смысл тюркского братства для реализации своих геополитических, а порой и захватнических планов. Они, по сути, используют трагедию в Казахстане в своих корыстных, омерзительных, циничных целях.

Понятное дело, что их планы так и останутся только планами. На итогах 44-дневной войны, с победой в которой Азербайджан поздравили даже страны-члены ОДКБ, а также отдельным письмом президент РК Токаев, это не скажется. Но провокационные речи Араика, который пока не стал советовать перейти Казахстану на кириллицу, но уже сунул свой нос во внутренние дела самого большого по территории тюркского государства, запомнят. И в нужное время, в нужном месте ответ будет дан. Как он был дан победой азербайджанской армии в 44-дневной войне.