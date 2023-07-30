Армяне ответят за все

Автор: Ибрагим Алиев

29 июля на ППП "Лачин" восторжествовала справедливость - азербайджанские пограничники задержали армянского террориста Вагифа Хачатуряна, который при посредничестве Международного Комитета Красного Креста попытался выехать из Азербайджана в Армению, предполагая, что никто его не узнает, что все его преступления забыты.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для привлечения к ответственности других обвиняемых по уголовному делу. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного органами прокуратуры Азербайджана по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

А пока, несмотря на все злодеяния, собиравшемуся лечиться в Армении Хачатуряну будет обеспечено размещение в медицинском учреждении Баку, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь, а также будут созданы условия для посещения его представителями МККК.

Напомним, что следствием установлено, что Хачатурян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе и работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности совершил вооруженное нападение в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, в результате чего были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако следствию не было известно его местонахождение. Решением суда в отношении его была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск.

Село Мешали наряду с другими населенными азербайджанцами селами - Джамилли, Малыбейли, Гушчулар очень мешали армянам в развитии их планов касательно Ходжалы, уничтожение которого открывало путь к Шуше. Эти азербайджанские населенные пункты были уничтожены один за другим. В ночь с 14 на 15 декабря 1991 года армянские вооруженные формирования с применением огнестрельного оружия, БМП, бронетранспортеров и танков напали на Джамилли, устроили погромы и вынудили беззащитных жителей бежать, покинув родные очаги. Затем пришла очередь Мешали. 22 декабря рано утром армяне начали обстреливать село из крупнокалиберного огнестрельного оружия, бронетранспортеров и БМП, пулеметов и автоматов. Как установлено следствием, бандой, сколоченной Хачатуряном, были убиты 25 человек, в том числе 8 женщин и 3 детей, сожжены более 40 домов, разграблены запасы зерна и продовольствия, колхозное имущество и имущество граждан в общей сложности на 5,5 миллионов манатов. Как следствие, 400 азербайджанцам пришлось бежать с родных земель.

Массовое убийство, совершенное в селе Мешали Ходжалинского района стала подготовкой к Ходжалинскому геноциду, произошедшему всего через 3 месяца. Отсутствие какой-либо реакции на Мешалинскую резню со стороны мирового сообщества заложило основу и придало смелости армянским фашистам совершить более масштабный геноцид 26 февраля 1992 г.

Еще в 2011 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих выступлений заявил: "Я уверен, что настанет день, когда армянские преступники, учинившие Ходжалинскую трагедию, совершившие зверства в отношении мирных людей, истребившие мирное население, ответят перед судом. Этот день настанет".

26 февраля 2023 года, посетив монумент Ходжалинского геноцида, глава государства подчеркнул, что определил разоблачение тех, совершил Ходжалинский геноцид, и подробное информирование международной общественности о произошедшем как одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

И вот, правосудие начало свершаться. Задержание участника Мешалинского геноцида еще раз показывает, что Азербайджанское государство не забыло о зверствах, совершенных против мирного населения, и что преступники, причастные к геноциду против нашего народа, не смогут избежать ответственности. Преступникам, причастным к геноциду азербайджанцев, рано или поздно придется ответить за свои преступления.

Тем временем армянская сторона до сих пор считает, что ничего плохого она не сделала, а Хачатурян будто жертва. Ереван включил режим истерики и вопит на всю планету о "похищении". Хотя, чему мы удивляемся, Армении никогда не хватит смелости взять на себя ответственность за всю причиненную боль. Протест официальных, общественных и медийных структур Армении задержанию военного преступника Вагифа Хачатуряна, убившего 25 мирных жителей Азербайджана, является не чем иным, как актом поддержки и оправдания военных преступлений на государственном уровне.

Это еще раз показывает, что нынешнее правительство Армении, которое якобы "хочет" подписания мирного договора с Азербайджаном и установления дружественно-соседских отношений, на самом деле пытается оправдать совершенные ими преступления, защищая террористов. Азербайджанское государство продолжит свои усилия по привлечению к ответственности и наказанию лиц, совершивших зверства против азербайджанцев в начале 90-х годов. Хачатурян совершил акт геноцида и после расследования будет наказан по всей строгости закона. Он, как и все убийцы, ответит за все.