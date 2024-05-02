Азербайджан и Таджикистан подписали меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству

2 мая 2024 года в городе Душанбе состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в МИД Таджикистана, делегации сторон возглавили заместители министров иностранных дел Таджикистана Содик Имоми и Азербайджана Самир Шарифов.

В ходе консультаций были подробно рассмотрены актуальные вопросы таджикско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Особое внимание уделено подготовке содержательной части предстоящих таджикско-азербайджанских контактов на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями о взаимодействии двух стран в рамках международных организаций.

По итогам консультаций подписан меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Таджикистана и Азербайджана.

Переговоры прошли в дружеской и конструктивной обстановке.

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