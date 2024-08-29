Председатель ЦИК встретился с делегацией ОТГ

29 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Организации тюркских государств Омером Коджаманом, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за предстоящими выборами в Милли Меджлис (парламент).

Как сообщает в четверг Day.Az, М.Панахов выразил удовлетворение проведением встречи и миссией Организации тюркских государств по наблюдению за предстоящими выборами.

Он отметил, что впервые выборы в Милли Меджлис пройдут на всех суверенных территориях Азербайджана, участникам выборов будут обеспечены все условия и широкие возможности.

Омер Коджаман выразил благодарность от имени делегации за теплую встречу и сказал, что рад участвовать в наблюдении за выборами в Милли Меджлис, подчеркнул, что будет активно наблюдать за процессами. Международные наблюдатели также заинтересовались проделанной работой по подготовке к выборам в Милли Меджлис.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями и обсуждение различных вопросов, связанных с выборами.

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